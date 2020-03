Maddaloni. Auto rischia di capovolgersi

Stamane, una donna che quasi quotidianamente percorre via Carmignano, si stava ribaltando con la sua auto. L’enorme buca, che da oltre un mese si è formata su quel tratto, si trova all’incirca all’altezza della chiesa di Montedecoro. La signora non percorreva la strada a velocità sostenuta, e ciò nonostante ha rischiato brutto. Nulla di grave per questa volta, ma ci auspichiamo che la segnalazione giuntasi sia utile a chi di dovere per la opportuna e quanto mai necessaria delimitazione della buca e successiva manutenzione.