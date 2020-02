Maddaloni. Auto senza conducente provoca incidente

Ieri sera verso le 21:00 circa in via Roma una Peugeot 208 di colore grigio scuro era stata parcheggiata senza inserire il freno a mano. Per le vibrazioni causate da altre vetture che passavano l’auto in questione andava a colpire una Nissan parcheggiata regolarmente di colore bianco di proprietà di un residente, finendo la corsa contro un angolo di ingresso di un parco.

Sul posto sono stati chiamati i carabinieri della locale stazione che hanno redatto il verbale , mentre il conducente della Peugeot che non era di Maddaloni era lì per una visita di cortesia.