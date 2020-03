Maddaloni. Autorizzata per giovedì 5 marzo una manifestazione

La chiusura del Ponte Vapore il 14 febbraio ha creato per via Cancello e non solo un blocco senza precedenti. Il commercio e’ in difficoltà, il traffico è congestionato più che mai. I pendolari che percorrono il tratto da via Cancello a Maddaloni hanno verificato che ci si impiega minimo 30 minuti e nelle ore di punta talvolta anche il doppio del tempo Quel tratto di strada ormai deserto è alla mercé di chiunque. Per sollecitare soluzioni e mettere fine a questi problemi i cittadini della zona hanno promosso una manifestazione che è stata regolarmente autorizzata. Per tutti quelli che vorranno essere presenti l’appuntamento è fissato per giovedì 5 marzo alle ore 8.30 sul Ponte Vapore.