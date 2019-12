Maddaloni. Babbo Natale in slitta arriva a via Cornato

Santa Claus is coming to Maddaloni. Grandi e piccini subiscono il fascino di Babbo Natale e per incontrarlo il 24 e il 31 dicembre basta recarsi in via Cornato. L’associazione “ Pasquale Farina” con il patrocinio del comune di Maddaloni porterà Babbo Natale sulla slitta. Accompagnato dalle note di un sassofonista e con animazione anche per i più piccini. Cioccolata calda e caldarroste per tutti e prima di tornare a casa per il tradizionale cenone un brindisi augurale!

Si inizia alle ore 13.00 fino alle 17.30