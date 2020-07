Maddaloni. Bambino investito da un’auto

L’incidente è accaduto in mattinata in via Serao, in un tratto molto trafficato, specie il sabato mattina, poichè tanti negozi sono concentrati in quel tratto.

Testimoni ci hanno riferito che un ragazzino di circa 10 anni, mentre si apprestava ad attraversare la strada è stato investito da un’auto che, fortunatamente, andava a velocità moderata.

Subito è intervenuta la polizia municipale per accertarsi della dinamica. Il ragazzo è stato condotto in ospedale, a quanto ci riferiscono, a puro scopo precauzionale. Lo terranno in osservazione per l’intera giornata.

Nulla di grave per fortuna, ma solo un bello spavento per tutti.