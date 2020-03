Maddaloni. Benedetti paletti!

Oggi si mette fine ad un’epoca: quella dei genitori che parcheggiano fin dentro il portone del Convitto da anni, creando un tappo ogni giorni, negli orari di ingresso ed uscita da scuola, in via San Francesco. Mai paletti furono più utili. E per chi dice che sono faziosa, dichiaro che sto scrivendo questo articolo liberamente, come sempre, dando voce ad un problema che per anni ha tormentato i maddalonesi che passavano in quel tratto in determinati orari.

I complimenti anche alla ditta che ha lavorato incessantemente da stamane, la MA.ECO di Arpaia che ha completato il lavoro in meno di una giornata.