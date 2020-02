Maddaloni. Bimbi sicuri all’Oratorio Zaccheo

Si è svolto ieri pomeriggio con una buona partecipazione il corso Bimbi Sicuri all’Oratorio Zaccheo di via Appia. La coppia Don Marco – cav. Di Lillo non si ferma mai e sta arricchendo il quartiere con iniziative ed opportunità che finora non si erano mai avute. L’ associazione “Battiti del cuore”, legata all’ente formativo della Salvamento Academy ha tenuto il corso. L’ istruttore Giosuè Struffolino ha spiegato ai presenti quali siano le strategie per prevenire gli incidenti in età pediatrica e come operare correttamente in caso di disostruzione delle vie aeree. I 30 corsisti, di diversa età ( tra loro anche 4 bambini) hanno seguito con attenzione e hanno tutti provato sui manichini concretamente la manovra di disostruzione. Una gran bella esperienza, hanno commentato i presenti. Basta davvero poco, a volte per salvare una vita.