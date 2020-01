Maddaloni. Breve racconto di una strada devastata

Oggi vi raccontiamo di una strada che versa in pessime condizioni. Tra l’altro una delle strade più “giovani” di Maddaloni, ma probabilmente fatta con superficialità ed economia, viste le condizioni in cui versa.

Via De Curtis è una strada ad alta frequentazione di pedoni e di auto; uno dei punti principali di ingresso in città, zona residenziale, sede del palazzetto dello sport, dell’isola ecologica, di una scuola e tanto altro. Spesso percorsa ad alta velocità nonostante la rotonda installata, è teatro già per questo di tanti incidenti. A ciò va aggiunto il manto stradale che, come si vede dalle foto, è in entrambi i sensi pieno di buche e crepe che è impossibile evitare. Quando piove poi l’asfalto si alza aumentando problemi e disagi.

Quello che si rischia percorrendola, con asfalto asciutto o bagnato, non è di poco conto.

Noi continuiamo a raccogliere le segnalazioni dei nostri lettori sperando di fornire, come è già accaduto in passato, un servizio alla città.