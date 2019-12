Maddaloni. Buca killer crea disagi agli automobilisti

Ancora disagi e pericoli sulla ex Sp 335. Una buca sull’asfalto, oggi pomeriggio, ha causato innumerevoli inconvenienti agli ignari automobilisti. Percorrendo la strada si trovavano decine di auto parcheggiate ovunque a causa dello scoppio dei pneumatici. Alcune auto addirittura ne hanno forate due contemporaneamente. La buca in oggetto si è formata un centinaio di metri dopo i Ponti della Valle in direzione Maddaloni. Sono stati allertati i carabinieri e la polizia locale che hanno provveduto, a loro volta, ad avvisare l’Anas, poiché questa strada è di nuovo di sua competenza. Molte auto di ultima generazione sono sfornite di attrezzi e ruote di scorte per cui sono intervenuti mezzi del soccorso stradale. Trattandosi di sabato pomeriggio gli autoriparatori sono chiusi. Parliamo del tratto di strada oggetto di studi e di ipotesi di adeguamento per via dei tanti incidenti spesso mortali verificatosi tra Valle di Maddaloni e Maddaloni.