Maddaloni. Buca segnalata perché non ancora riparata

Spuntano come funghi le voragini e le buche in città. E con le varie perdite in corso si può affermare che la città, oltre che metaforicamente, proprio praticamente, fa acqua da tutte le parti. Ed eccoci alle prese con l’ennesima segnalazione da parte dei cittadini che, dopo aver forato pneumatici a tutto andare, scelgono di camminare a piedi, ma le cose vanno anche peggio. Come si fa a non cadere con le strade così ridotte ? E con la pioggia poi diventano laghetti paludosi. Questa, ultima solo in ordine di tempo, si è formata in via Maddalena, quasi alla fine laddove si incontra con via Santacroce, tratto trafficatissimo e stretto. Nelle vicinanze tante le abitazioni e vari esercizio commerciali. Per cui, vista la posizione, aumentano le probabilità di inciamparci dentro.