Maddaloni. Buona la prima… colazione!

Oggi si è dato il via alla “Colazione solidale”, un progetto nato dalla collaborazione tra la Fondazione Villaggio dei Ragazzi e L’Associazione di Promozione Sociale L’Albero della Vita ODV. Insieme, per donare ai meno fortunati e ad anziani soli, quotidianamente, una ricca colazione nella “Caffetteria del Villaggio” un ambiente caldo ed accogliente, con studenti giovani e preparatissimi. L’Associazione rinnova l’invito, a quanti hanno il piacere, di donare alimenti base per una colazione (latte, fette biscottate, zucchero e caffè in granuli) per garantire la continuità del progetto per tutto l’anno.