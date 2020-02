Maddaloni. Calendario di rientro in classe

Il comune di Maddaloni ha provveduto rapidamente a far sanificare tutte le scuole di sua competenza. Pertanto lunedì 2 marzo rientreranno regolarmente in classe tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado cioè Maddaloni 2 compreso il De Nicola, Maddaloni 1 Villaggio, I.C. Aldo Moro e I.c. Settembrini compreso via Cancello.

Gli istituti superiori e il Convitto effettueranno la disinfestazione nei prossimi giorni e per loro il rientro è stabilito per giovedì 5 marzo.

“Abbiamo cercato di far perdere meno giorni possibile di lezione di creare pochissimo disagio alle famiglie, provvedendo in tempi veloci a disinfettare tutti gli edifici” ha dichiarato il Sindaco De Filippo.

Le scuole del Villaggio dei Ragazzi sono state disinfettate in data odierna e riapriranno regolarmente lunedì 3 marzo, salvo diverse disposizioni.