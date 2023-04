Maddaloni cambia luce con il nuovo impianto di illuminazione cittadina

Maddaloni – Il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, sta definitivamente affrontando la tematica dell’illuminazione pubblica, rivedendo il delicato impianto della pubblica illuminazione della Città di Maddaloni, un argomento molto scottante che nelle ultime settimane aveva generato un grande dibattito tra i protagonisti istituzionali della cittadina. Nel corso delle ultime ore abbiamo assistito al ripristino dell’impianto presso Via Starzalunga, successivamente a quanto già fatto in Via Appia e in parte di Via Ponte Carolino, mentre a breve sarà rivista l’impiantistica dell’illuminazione pubblica di Via Matilde Serao e successivamente dell’intera Città. L’attuale amministrazione pubblica raccoglie i risultati positivi di un approccio pragmatico e concreto alle opportunità del recente passato, grazie ad importanti investimenti calcolabili attorno ai 150.000 euro, contro i 30.000 euro di investimenti che hanno caratterizzato le passate amministrazioni. Un circuito virtuoso che finora non poteva essere attivato, mancando una base economica di partenza che, ora, invece è in fase di concretizzazione e attuazione.