Maddaloni. Cambiamenti urbani

Un virus è stato capace in modo repentino di recluderci e modificare le nostre abitudini di vita dalla sera alla mattina. Tante cose sono cambiate in poco meno di due mesi. Abitudini stravolte dalla paura e da nuove regole a cui non eravamo per nulla avvezzi. E anche il paesaggio urbano, in conseguenza di queste nuove abitudini, cambia nel suo aspetto. La natura si riprende i suoi spazi, si fa largo nelle crepe e nei vuoti, con insistenza e determinazione, attestando nuove forme di vita finora ignote.

Spicca tra gli altri , nella nostra città, l’erba che cresce nel basolato. Molte le strade del nostro centro che hanno questa pavimentazione oggi sono attraversati da fili di vivace verde e macchioline di altri colori, giallo, e non solo. Esili fiorellini fanno capolino a dare un tocco di colore nel silenzio innaturale di certi percorsi. Erba spontanea, che prima non aveva il tempo di svilupparsi, perchè il calpestio e il passaggio delle autovetture la schiacciava automaticamente. Sarà un segnale che abbiamo davvero rispettato le regole del lockdown? Il ritorno alla “normalità” farà ritornare anche le strade nella loro veste total grey.