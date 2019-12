Maddaloni. Campolattano, Caputo e Caturano uniti per la fiera agricola 2020

Le riunioni organizzative per l’edizione 2020 di Fiera Agricola, che si terrà dal 13 al 15 Marzo presso l’A1 Expò a San Marco Evangelista (CasertaSud), procedono senza sosta. L’ultima, prima di una pausa natalizia, si è tenuta stasera, 21 dicembre, presso il Polo Fieristico A1Expò. Ad essere affrontato in primis l’argomento settore bufalino, data anche la centralità che le bufale all’interno della kermesse. Un settore che sta attraversando un periodo delicatissimo. Il consigliere delegato del Presidente della Regione Campania Nicola Caputo, accompagnato dal consigliere comunale Angelo Campolattano, si è detto pronto a sostenere e a rilanciare con forza la mission di Fiera Agricola. Propositivo anche il presidente dell’A1Expò Antimo Caturano: “Noi ci crediamo da 15 anni nelle potenzialità della nostra terra, insieme ce la faremo”. Riunione proficua, dalla quale è emersa tutta la volontà da parte del consigliere Caputo a lavorare con entusiasmo al rilancio del settore bufalino e di tutto il comparto. Anche e soprattutto. Un brindisi ha congedato poi tutti i presenti che già all’indomani delle festività natalizie torneranno a ritmo serrato a lavorare per la buona riuscita della quindicesima edizione.