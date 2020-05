Maddaloni. Campolattano: la città deve ripartire. Sbloccare subito le pratiche

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato del consigliere Campolattano sullo sblocco delle pratiche ferme all’ufficio tecnico.

«L’assessore D’Alessandro riunisca subito la commissione edilizia e sblocchi le pratiche ferme all’ufficio tecnico». E’ perentorio il consigliere Angelo Campolattano nel chiedere l’intervento dell’amministrazione. «La timida ripresa dopo l’emergenza Covide le ultime misure del governo impongono agli uffici comunali interventi rapidi nel campo dell’edilizia per permettere di sfruttare al meglio le opportunità dell’ultimo decreto e di rimettere in moto un minimo di economia. Da quando è stata nominata, la commissione non si è mai insediata, con tutte le conseguenze che la cosa comporta – ha aggiunto Campolattano – al Comune di Maddaloni, da quanto mi risulta, abbiamo decine di pratiche già istruite che attendono solo di essere licenziate. E’ il momento che i quattro tecnici individuati per sopperire alle carenze di organico con cui, purtroppo, siamo stati costretti a fare i conti, si mettano al lavoro per riavviare un’attività non più differibile per la città di Maddaloni. Sono diversi i cittadini che attendono da troppo tempo il lasciapassare del Comune. Sulla questione, nelle prossime ore, presenterò un’interrogazione per capire quali saranno i tempi per la ripresa del lavoro e, soprattutto, quelli per il disbrigo delle pratiche in giacenza negli uffici comunali. Nel frattempo invito l’assessore D’Alessandro a non indugiare oltre».