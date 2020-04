Maddaloni. Campolattano organizza una raccolta fondi per acquistare i kit pungidito

Il consigliere Angelo Campolattano in queste ore si è fatto promotore di un’iniziativa lodevole,alla quale tutti possono contribuire.

Si tratta di una raccolta fondi per acquistare kit pungidito da destinare ai medici di famiglia per un individuazione rapida di persone positive al Coronavirus. Questa metodologia potrebbe essere utile a snellire le procedure e contribuire a circoscrivere il contagio.

Chiunque volesse dare il proprio contributo, con qualunque cifra, e anche in forma anonima, può cliccare sul link sottostante e seguire le indicazioni.

Il coronavirus ha cambiato le nostre vite. Le donazioni sono lo strumento per fornire un contributo a chi necessita. L’idea nasce per consentire ai Medici di famiglia di Maddaloni di effettuare esami e diagnosi avvalendosi di kit rapidi per poter combattere ed evitare il contagio dal coronavirus.

Leggi di più e dona qui

– https://www.gofundme.com/f/sottoscrizione-kit-rapidi-medici-maddaloni?utm_source=whatsapp-visit&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cp+share-sheet