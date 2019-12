Maddaloni. Caritas e Croce Rossa insieme al Villaggio per il pranzo solidale

L’unione fa la forza e tre grandi realtà hanno deciso di collaborare per un pranzo solidale per chi vive una situazione di disagio e difficoltà economica. Disagio che in questi giorni di festa si avverte maggiormente, anche per chi è rimasto da solo o non ha con chi condividere queste festività. Diversi sono i pranzi solidali organizzati in questi giorni a Maddaloni. Partono proprio loro, la Caritas Parrocchiale Sant’Aniello Abate che insieme alla croce Rossa di Maddaloni e agli studenti dell’ istituto alberghiero del Villaggio dei Ragazzi imbandiranno la grande mensa della Fondazione per il pranzo solidale di Natale.

L’ appuntamento è per venerdì 20 dicembre alle 12,30 in piazza Matteotti nella Fondazione “Villaggio dei ragazzi – don Salvatore d’Angelo”.