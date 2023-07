MADDALONI (CE). CONTROLLI SERRATI NELLE ORE DELLA MOVIDA. I CARABINIERI DENUNCIANO 5 PERSONE E SCOPRONO UNA CRACK HOUSE.

A partire dal pomeriggio di ieri, 7 luglio, e fino alle prime ore di questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni, in provincia di Caserta, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio esteso anche ai comuni di San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico.

Nel corso dei controlli sono state denunciate in stato di libertà 5 persone, ritenute rispettivamente responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, guida senza patente perchè mai conseguita e rifiuto di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico.

Ulteriori controlli eseguiti a Maddaloni, anche con l’ausilio di unità cinofile antidroga, hanno consentito di scoprire all’interno di uno stabile semiabbandonato di via Appia, un locale disabitato con accesso libero, adibito al confezionamento e consumo di crack e altre sostanze stupefacenti. All’interno della stanza sono stati rinvenuti e sequestrati, a carico di ignoti, pipette e bottiglie utilizzate per cucinare e fumare il crack, un bilancino di precisione e materiali vari per il confezionamento dello stupefacente. Sul tetto dello stabile i militari hanno rinvetuo una batteria di fuochi d’artificio esplosi, presumibilmente utilizzati per comunicare l’arrivo e la disponhibilità della droga. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Maddaloni.