Maddaloni. Cercasi vincitore della lotteria di Carnevale

Questo più che un articolo vuole essere un appello che vi chiedo di condividere tutti. Come sapete, il VI Carnevale è stato finanziato anche grazie ad una lotteria sponsorizzata da tanti commercianti maddalonesi . L’estrazione dei premi è avvenuta in diretta sul palco martedì sera. Per uno dei premi estratti, la bicicletta, corrispondente al biglietto Z24, nonostante sia stato lasciato nominativo e numero di telefono non si riesce a rintracciare il vincitore. Il biglietto è stato venduto in piazza proprio martedì sera. Il premio è custodito presso l’associazione Pasquale Farina di via Napoli. Vi chiediamo di diffondere il più possibile affinché possa essere consegnato il premio.