Maddaloni. CHI DICE DONNA, DICE …

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato:

”Domenica 8 marzo, nella Giornata internazionale dedicata alla donna, gli allievi del Liceo Classico e Classico Europeo “Giordano Bruno” di Maddaloni, con un evento dal titolo Chi dice donna, dice …, fanno il punto della situazione rispetto al ruolo che ha oggi la donna nella società.

Nella Biblioteca comunale di Maddaloni, a partire dalle ore 10.30, guideranno gli ospiti in un percorso che mostrerà come certi stereotipi sui ruoli di genere siano stratificati e sedimentati nella storia culturale dell’Occidente e come il processo di emancipazione femminile, nonostante le numerose ed importanti conquiste, non sia ancora concluso.

L’intento è quello di sottolineare quanto il femminicidio, emergenza nazionale, stando ai dati statistici e agli ultimi casi cronaca, sia solo la punta dell’iceberg di una questione sociale e culturale molto complessa che va indagata a partire dall’età antica.

L’evento, che ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Maddaloni, si snoderà attraverso analisi storiche, riadattamenti teatrali, reading e prodotti audiovisivi, frutto dei diversi lavori svolti dai ragazzi anche attraverso interviste sul territorio. Il tutto volto ad analizzare le diverse sfaccettature della tematica trattata.

Centrali saranno le riflessioni sul linguaggio e su quanto esso continui a veicolare, in maniera latente, anche attraverso la pubblicità, una certa visione del mondo.

In questi giorni i ragazzi condivideranno sui social alcuni spot che hanno realizzato come trailer della manifestazione.”