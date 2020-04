Maddaloni. Ci lascia zio Serafino, un simbolo della città

Chi non ricorda zio Serafino e le sue olive e lupini, con il camioncino fermo a via Roma. Appuntamento fisso per molti maddalonesi il sabato mattina. Un punto di riferimento, una presenza, quasi un arredo urbano dove andare a prendere il famoso“cuppulicchio” di olive e lupini. Da qualche giorno ci ha lasciato, nel silenzio e nella solitudine imposti dalla vita in modalità Covid. Se ne va un altro pezzo della Maddaloni che fu, un venditore ambulante proveniente da San Prisco, che a Maddaloni aveva trovato una seconda casa e una moglie.

Serafino Iannotta infatti era nato a San Prisco (e ha sempre abitato ivi) il 26 novembre del 1936, da una famiglia di olivai e venditore dunque di olive a Maddaloni già

dagli anni ‘30. Dal 22 aprile non è più tra noi. Doveroso ricordarlo e salutarlo con un pensiero che tanti maddalonesi sicuramente avrebbero avuto per lui.