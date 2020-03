Maddaloni. Ciao Nanetta!

Oggi ci ha lasciato una donna, una mamma di 6 figli, di cui uno venuto a mancare proprio due mesi orsono. Una nonna di tanti nipoti. E una futura bisnonna. Una donna di un tempo che non c’è più, dedita alla famiglia, alla casa. Una donna per la quale AMORE e RISPETTO sono state uno stile di vita. Una vita vissuta in un portone con i parenti intorno, in quelle case che oggi rimpiangiamo, dove bastava aprire la finestra per stare in compagnia. Una grande lavoratrice è stata Nanetta. Perché nonostante la famiglia da accudire, ha sempre aiutato nell’attività di famiglia, il commercio ambulante dei tessuti, il marito prima, e i figli poi.

Oggi è un giorno triste. E’ venuta a mancare Antonietta Bucciero, per tutti Nanetta. Oggi, la “normalità” avrebbe voluto che parenti ed amici raggiungessero i figli e i congiunti per attestare loro affetto e vicinanza. Un affetto che diamo per scontato, ma che non troviamo mai il tempo di dimostrare, perchè siamo presi da lavoro, gli impegni, la famiglia. Corriamo tutto il giorno e per strada ci salutiamo al volo. Invece oggi, 16 marzo 2020, stiamo a casa. Avremmo in teoria abbastanza tempo per recarci a porgere un ultimo saluto, ma non è possibile . Perché qualcosa più grande di noi ci ha rinchiusi in casa, ce lo ha imposto con le leggi. La paura della morte ci sta costringendo ad una non-vita. E in questo limbo tutti siamo a portati a riflettere proprio sul senso della vita nella sua caducità e della morte nella sua ineludibilità.

Una donna che oggi ricordiamo con una parola attraverso i social, un messaggio o una telefonata. Ma con l’impegno che, appena finiremo di combattere questa battaglia, Le porteremo un fiore.