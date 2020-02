Maddaloni. Ciò che la politica divide, un cancello unisce

Oggi sono politicamente divisi si sa: la consigliera Santo attivista del M5S, Giosuele Struffolino, attivista oggi sotto un’altra bandiera, quella del M24A. Questa divisione però non impedisce loro di collaborare per amore sella propria città. In quest’occasione hanno fatto squadra per risolvere un problema di pubblica sicurezza.

Pochi giorni fa il brigante calatino segnalava attraverso i social la pericolosità del cancello che cinge l’area fiera settimanale in via Serao. Una parte di questo cancello era in bilico è legato con uno spago. La consigliera attiva i canali istituzionali. Oggi il cancello è stato ripristinato. Un esempio di cittadinanza attiva e di sinergia tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni da seguire.