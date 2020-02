Maddaloni. Città bloccata dopo la chiusura del Ponte Vapore

La chiusura del Ponte Vapore da parte della magistratura ha provocato non pochi disagi a chi si trova a transitare per Maddaloni soprattutto nelle ore di punta. Ieri abbiamo ricevuto la segnalazione di un cittadino che partito da Montedecoro alle ore 8.10 è arrivato nei pressi di via Napoli alle 9.00 circa. Quasi un’ora per percorrere un tratto che, sebbene trafficato. non richiede questi tempi.

Non va meglio per chi proviene da via Cancello, costretto a deviare e a spuntare in via Ficucella dove altri ingorghi lo aspettano.

Il traffico congestionato in centro è l’altra conseguenza di non poco conto.

Un problema che deve essere risolto creando percorsi alternativi che esistono e con un minimo di sistemazione ed una segnaletica meno approssimativa farebbero defluire il traffico con tempi meno biblici.