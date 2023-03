Maddaloni “Città delle donne”. L’assessore Ventrone: “Un segnale importante per la nostra città”

Maddaloni – Non fiori ma uomini perbene, recita un meme che spopola da stamane sui social. L’8 marzo è una giornata importante, significativa e simbolica: il suo valore spesso viene snaturato, travisato e la commercializzazione selvaggia a prescindere anche in questa giornata di lotta e di diritti ha trovato terreno fertile da tempo.

Per molti, ma non per tutti, per fortuna.

La differenza la fanno le persone e in una città in primis chi la amministra. E questo è il caso della giunta De Filippo, che grazie alla tenacia e all’impegno dell’assessore alla cultura Caterina Ventrone, ha scelto ieri, alla vigilia di questa giornata, di approvare una delibera che concretizza i principi a cui fa riferimento la giornata dell’ 8 marzo.

La Giunta adotta per il Comune di Maddaloni “Le Città delle Donne “, Stati Generali delle Donne – Principi e obiettivi e il correlato Regolamento, quale dichiarazione di intenti per la diffusione di una cultura di politiche delle risorse umane inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti in tutta la loro diversità e realizzare azioni positive per dare concretezza agli intenti qui espressi e di darne ampia diffusione anche con l’affissione agli ingressi del Comune di uno o più cartelli stradali che riproducono il logo delle “Città delle Donne “ parte integrante del progetto.

“Aderire a questa iniziativa significa ridisegnare concretamente la nostra città con lo sguardo delle donne. Saranno tante le azioni che potremo intraprendere per rendere la nostra una Città sempre più equa, inclusiva, solidale e a misura di donna. ” – ha dichiarato soddisfatta l’assessore Ventrone.

Gli obiettivi sono molteplici e spaziano dalla sensibilizzazione alle politiche gender al contrasto alla violenza sulle donne, dal ripensamento degli orari di lavoro in un’ottica che sia a misura di donna alla creazione di spazi e luoghi di informazione, svago, ed iniziative dedicate e tanto altro.

Nelle prossime settimane sarà organizzato un convegno di presentazione dell’iniziativa alla cittadinanza.