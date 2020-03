Maddaloni. Città di Idee e Maddaloni Positiva in campo alle Regionali: “Alternativi a De Filippo”.

Riportiamo il comunicato congiunto di Città di Idee e Maddaloni Positiva:

“Saremo in campo alle prossime elezioni regionali in alternativa all’attuale Amministrazione”. Inizia cosi la nota congiunta di Città di Idee e Maddaloni Positiva. “Lavoro, Ospedale, Ambiente e Agricoltura sono tematiche che vanno portate nei primi punti della prossima agenda del Governo Regionale. Non possiamo delegare ancora una volta. Maddaloni è stata collettore di consenso solo per interessi di singoli che non hanno portato nessun beneficio in termini di sviluppo ed investimento alla città. Questa volta non resteremo a guardare, ma saremo protagonisti.”