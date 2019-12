Oggi pomeriggio un comitato spontaneo di cittadini residenti a via Appia si sono recati nella vicina caserma dei carabinieri in evidente stato di agitazione. La loro protesta scaturisce dai tanti furti che stanno subendo in quel quartiere da diversi giorni. Uno dei più recenti proprio in una casa di fronte alla caserma stessa. Chiedono controllo e maggiore sicurezza . Neanche la presenza della caserma in zona e le luci natalizie messe dalla parrocchia fanno da deterrente a questo delinquenti.