Stamane il comune è stato letteralmente preso d’assalto da tantissimo cittadini che si sono visti recapitare bollettini per il canone idrico in ritardo e completamente sballate. Ci sono persone che hanno ricevuto bollettini per un importo di 800€; alcuni addirittura di 1600€ . Cifre astronomiche e per niente corrispondenti ai metri cubi consumati realmente.