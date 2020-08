Maddaloni conta 8 casi covid. I dettagli

Secondo il bollettino odierno dell’ASL a Maddaloni sono 8 attualmente le persone che hanno contratto il coronavirus nel mese di agosto.

I contagiati sono prevalentemente donne. Fa notizia che tra essi ci sia un bambino di appena 6 anni, che per fortuna, così come gli altri, pare sia asintomatico e stia sostanzialmente bene. Infatti, al momento, pare che solo una donna, tra i contagiati, sia ricoverata in ospedale per stare sotto osservazione, ma le sue condizioni non sarebbero affatto preoccupanti. In linea con il dato nazionale, anche a Maddaloni si è abbassata l’età media, e, come ha dichiarato stamane il sindaco Andrea De Filippo, il virus sarebbe stato importato, ovvero si sarebbe manifestato grazie ai controlli al rientro da località turistiche.

Una tra le 8 persone, pur essendo di Maddaloni, risiede ad Acerra.