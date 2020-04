Maddaloni. Continua la collaborazione ANFI- Caritas

L’Anfi di Maddaloni, già nei giorni scorsi aveva offerta la sua collaborazione alla Caritas Parrocchiale di Sant’ Aniello Abate. Giuseppe FARINA ed Alfredo VARRA, 2 finanzieri, uno in pensione l’altro in servizio, mossi dallo stesso spirito hanno instaurato prontamente un sodalizio per aiutare le persone più deboli a superare questo momento di grande ristrettezza.

La nuova iniziativa l’ANFI la sta svolgendo con l’aiuto di un’altra realtà del territorio, la farmacia del dott. COMELLA in via Napoli.

Di tutte le mascherine chirurgiche che saranno vendute da questa farmacia al costo di 2 euro, l’intero importo sarà devoluto alla Caritas per acquistare beni di prima necessita da distribuire