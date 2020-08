Maddaloni. Continua l’attesa per i buoni pasto

Nulla di nuovo sotto il sole. La Buttol promette e non mantiene. Partecipa ai tavoli ma sono tutte chiacchiere al vento. Le lamentele degli operatori ecologici sono quotidiane. Un giorno manca l’abbigliamento, un altro la spazzatrice. I camion perdono percolato. La lista è lunga ed ormai la conosciamo a memoria. Rischiamo di annoiarvi. Ieri questi lavoratori hanno ricevuto l’ennesima comunicazione di ritardo della consegna dei buoni pasto. Una consegna che attendono da marzo, quando nel momento più buio del lockdown erano indispensabili. Non sono arrivati allora, ed oggi, dopo 5 mesi, non ci sono novità positive. La motivazione sembrano essere problemi tecnici. Si scusano per il disagio e per il ritardo.