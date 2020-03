Maddaloni. Continuano i tamponi in città

Sarà difficile che riusciremo darvi notizia di tutti. Ma chiaramente, essendo il virus in fase ascendente e avendo in città anche i primi contagiati, aumentano le verifiche, anche a scopo precauzionale, attraverso i tamponi. Persone venute a contatto con chi è contagiato, sia esso di Maddaloni o meno, o persone che accusano sintomi riconducibili al virus.

Non serve il panico: praticare i tamponi non significa ci sia contagio. Ma senza tampone non si individuano i contagi e non si isola il problema.