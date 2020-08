Maddaloni. Conto alla rovescia per il memorial intitolato a Pina Mirotto.

Mancano poco più di 10 giorni alla serata inaugurale del I memorial organizzato da Antonio Mirotto in ricordo della sorella Pina. Pina vie, lo slogan dell’evento che partirà ufficialmente alle ore 20.00 del 7 settembre 2020 presso la struttura sportiva ASD CALATIA CALCIO a Maddaloni in via DE CURTIS.

Un mese all’insegna dello sport e del divertimento con partite che si disputeranno tutte le sere, escluso il fine settimana. Tante sorprese in programma nel corso della manifestazione che sarà aperta dall’esibizione artistica della nipote di Pina, la giovane ginnasta Carolina Mirotto e dal cantautore maddalonese Enzo De Angelis.

L’evento è aperto a tutti. Tutti possono assistere al torneo e tifare per i propri amici o passare semplicemente una serata in compagnia.

Condizione indispensabile per accedere alla struttura è l’uso della mascherina. Senza mascherina nessuno accederà – insiste l’organizzatore Antonio Mirotto – abbiamo tanto faticato per organizzare tutto nei minimi dettagli e non permetteremo che questo evento sia rovinato dalla superficialità di chicchessia. I controlli saranno rigidissimi.