Maddaloni. Coronavirus. Muore il primo paziente.

Ci è stato segnalato pochi minuti fa che sarebbe venuto a mancare in serata in ospedale il primo paziente tra i ricoverati in rianimazione nell’ospedale cittadino. Il paziente non era originario di Maddaloni, ma di Castellamare di Stabia, aveva circa 70 anni ed era giunto in ospedale nella giornata di ieri, evidentemente già in gravi condizioni.

Seguiranno aggiornamenti.