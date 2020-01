Circa un’ora fa, probabilmente complice il vento molto forte è crollato un muro che si trova all’esterno della nuova scuola San Domenico in viale Europa, all’angolo con via Gobetti. La foto mostra un nastro di delimitazione bianco e rosso, ma ne anche lui resisterà sicuramente al vento. È opportuno fare attenzione, ancor di più domani alla riapertura delle scuole per garantire l’incolumità dei bambini.