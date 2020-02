Maddaloni. Cure di bellezza solidali

L’Emporio della Solidarità ” Angela Eliseo” di Maddaloni in collaborazione con lo Studio Estetico di Katia Rivetti di Maddaloni, organizza ( presso la nostra sede) per martedi 18 Febbraio dalle ore 10;00 un “Pedicure Curativo” gratis per i meno fortunati.

E non basta. Si aggiunge anche il negozio Chigò parrucchieri di Maddaloni, che organizza ( presso la nostra sede) per LUNEDI 17 Febbraio dalle ore 09.00 un “Taglio & Piega ” gratis per i meno fortunati.

#Non accontentiamoci di dare solo del denaro. Il denaro non è sufficiente. Vorrei che ci fossero più persone ad offrire le loro mani per servire ed i loro cuori per amare. ” Madre Teresa Di Calcutta”