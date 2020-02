Maddaloni. Da stasera “Re Sole” illumina le serate maddalonesi

Da domani una nuova stella nel panorama della ristorazione illuminerà le serate nel centro della città. Dopo anno di attività Dio Bacco lascia. Al suo posto approda Re Sole, che stasera ha inaugurato. Non un semplice locale, ma un progetto nato dal sodalizio tra Michele Barone, uomo di esperienza nel campo della ristorazione e lo chef partenopeo Giuseppe Cosacchi.

“ Stasera non apre semplicemente un ristorante – pizzeria” ha dichiarato Michele Barone. La cultura e le tradizioni passano innanzi tutto dalla tavola. E questo sarà il posto in cui si potranno condividere esperienze gustando i piatti della nostra tradizione rivisitati grazie all’arte del grande chef Cosacchi. Non mancheranno serate a tema ed eventi musicali e culturali.