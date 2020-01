Maddaloni.Dimessa Angelina, ed ora cosa accadrà?

Da due giorni fioccano le segnalazioni sui social e anche finalmente agli organismi competenti. Forse un incidente aiuterà a far luce sull’ enigma del momento: chi percepisce la pensione di Angelina ?

Nota a tutti in città. Arcangela Mancini, nata a Marigliano (NA) ben 92 anni fa, una vita sempre vissuta per strada, in maniera molto eccentrica, ma con un tetto sotto cui ripararsi . Dal 2017 viene mandata via dalla casa in cui viveva in quanto l’alloggio viene dichiarato pericolante. Trova rifugio in un basso del centro, una volta attività commerciale, in cui “ convivono animali, persone ma non igiene e pulizia” come hanno dichiarato alcuni cittadini che si sono recati oggi a trovarla.

L’incidente di ieri ha fatto parlare di lei non solo in termini umanitari, ma anche in termini pratici. Chi deve aiutare questa donna anziana e malata, nonostante potrebbe essere autonoma e condurre una vita dignitosa grazie alla sua pensione? Dove sono questi soldi? Interrogativi che probabilmente troveranno una risposta a seguito di denunce fatte in giornata.

Molti finora l’hanno aiutata: dai volontari dell’Albero della vita a tanti cittadini. Ma oggi non basta più. Angelina è immobilizzata in un basso buio, freddo e sporco e ha bisogno di un aiuto adeguato.