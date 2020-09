Maddaloni. Donna inciampa in una buca e riporta ferite abbastanza serie

Una donna di 53 anni, M. S., di Maddaloni, nella tarda mattinata odierna, mentre rientrava dalla spesa quotidiana, è inciampata in una delle tante buche che si incontrano passeggiando in città.

L’incidente è avvenuto in via Giordano Bruno, strada in cui c’è anche l’ingresso del liceo classico e quindi, da oggi, percorsa quotidianamente da centinaia di persone, che a loro volta rischiano. La buca in cui la donna è inciampata era stata sommariamente rattoppata, per così dire, e di conseguenza, ancor più pericolosa, perchè meno visibile.

La donna è stata soccorsa dai passanti che la hanno accompagnata in ospedale a Caserta, dove tuttora si trova per essere medicata . Ha dolore alla gamba, ma i danni più gravi li ha riportati al viso. Ha subito un trauma facciale, i denti hanno avuto dei danni a seguito dell’urto così come il labbro superiore che è molto gonfio.