Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco questa mattina per entrare nell’appartamento al IV piano in uno dei palazzi del rione IACP di via Matilde Serao a Maddaloni e fare la triste scoperta.

La donna viveva da sola ed era invalida, stava sulla sedia a rotelle. Una vicina, non notando la sua presenza da un paio di giorni, è andata a bussare alla sua porta. Non ha avuto risposta. L’arrivo dei vigili del fuoco ha confermato quanto si temeva. I familiari sono stati avvertiti del decesso.