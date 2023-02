Maddaloni :due eventi culturali alla memoria di Enzo Bove

Saranno dedicati alla memoria di Enzo Bove due eventi culturali che il comitato organizzatore del Premio Letterario Bici & Parole Memorial Alberto Marzaioli, animato da Angelo Letizia, Amedeo e Luigi Marzaioli, aveva già messo in cantiere per il 15 e 16 aprile prossimi per celebrare il 6° anniversario della inaugurazione del vicolo Alberto Marzaioli ciclista..

Una dedica sentita e doverosa per Enzo Bove scomparso il 29 dicembre scorso che ha lasciato un ricordo indelebile nell’Ospedale di Maddaloni dove lavorava, nell’ambiente della musica e del bel canto la sua passione, come amministratore della cosa pubblica attivo promotore di eventi di spessore con finalità di promozione del territorio maddalonese.

Il primo evento culturale sarà la seconda edizione di “Recita una canzone” riservato agli alunni/e delle scuole superiori della città – Liceo Don Gnocchi, Liceo Cortese, Liceo Convitto G. Bruno e Villaggio dei Ragazzi – sulla scorta del clamoroso successo registrato l’anno scorso che nacque dal presupposto che molte canzoni sono delle vere e proprie poesie. Gli alunni/e dovranno recitare nel Vicolo Marzaioli una canzone del panorama musicale italiano scelta a loro piacimento. Per l’evento, in programma sabato 15 aprile alle ore 17, è stato già chiesto il patrocinio morale del Comune guidato da Andrea De Filippo, coinvolti anche l’assessore alla pubblica istruzione Rita Lerro, l’assessore alla cultura ed eventi Caterina Ventrone, il portavoce del Sindaco Luca Tramontano che presenterà l’evento.

Il secondo evento riguarderà la seconda edizione della rassegna fotografica “Volti Maddalonesi” curata da Mina Fiore arricchita di altri scatti di volti di cittadini rispetto alla prima edizione svoltasi a settembre 2022 nell’ambito dei festeggiamenti patronali di S. Michele e che ebbe un ottimo successo di pubblico.

La mostra si svolgerà anch’essa nel Vicolo Alberto Marzaioli sabato 15 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 e domenica 16 aprile dalle 9 alle 13.

Per l’occasione sarà nuovamente allestito l’angolo fotografico presso il quale ogni visitatore potrà fare gratuitamente una propria foto ricordo.