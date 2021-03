Maddaloni e dintorni da zona rossa a luci rosse. La segnalazione

Maddaloni. Coronavirus anno secondo, per la seconda volta ci avviamo alla Pasqua con restrizioni varie e la Campania è bollino rosso.

a Maddaloni da una quindicina di giorni si mantiene la media di oltre 500 positivi al giorno: le persone contagiate, a quanto pare, impiegano un tempo più lungo a negativizzarsi.

Ciò nonostante in questi giorni si registra un notevole incremento del traffico urbano ed extraurbano: nessuno vuole rinunciare alle tradizioni, si esce per la spesa nei negozi consentiti, perlopiù alimentari ed affini, i cosiddetti generi di prima necessità.

E tra le tante cose, per così dire, “bizzarre” , che abbiamo visto in questo anno, succede anche che il mestiere più antico del mondo non ha colore. La segnalazione ci è arrivata nel pomeriggio di ieri da un nostro lettore che, percorrendo la strada che conduce verso Caserta SUD, ha notato ben 4 prostitute tranquillamente al “lavoro” , in attesa dei clienti a bordo strada, in barba ad ogni regola.

Non è più solo competenza della buoncostume, ma anche di evitare la diffusione del contagio.