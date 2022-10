“Maddaloni è” scende in campo e si candida a governare la città

Maddaloni – Il movimento civico “Maddaloni è”, in vista delle elezioni amministrative prossime, annuncia la scelta di ritornare in campo: “Pronti ad alleanze con forze politiche a cui è a cuore il bene della Città”, ha dichiarato l’ex Presidente del consiglio comunale, nonché co-fondatore del movimento Giacomo Lombardi.

La lista civica, memore dell’ottimo risultato elettorale delle comunali scorse, ritorna ufficialmente nell’agone politico calatino. “Riteniamo – ha aggiunto Lombardi – di essere un movimento civico in grado di poter soddisfare le esigenze spesso dimenticate di una società civile mortificata nelle sue aspettative da scelte politiche sciagurate, i cui effetti negativi sono sotto gli occhi di tutti. Il nostro movimento politico non ha preclusioni. Chiunque condividerà totalmente o in parte il nostro programma e l’amore e la passione per questa città sarà ben accolto.

La nostra è una scelta di campo e punteremo – ha continuato Lombardi – su un candidato a Sindaco liberal – democratico capace di stare dalla parte giusta della città. Nei prossimi giorni inviteremo le altre liste civiche a confrontarsi con noi. In seguito, incontreremo anche i partiti tradizionali idealmente vicini per vedere se si può condividere un percorso e se la voglia di riscattare una città assopita e mortificata è assimilabile alla nostra”.

Una cosa è certa, il Movimento Civico fa sul serio tanto che ha già stilato una bozza del programma di governo per la Città.

«Al di là dei candidati e delle alleanze – ha concluso Lombardi – è nostra intenzione recuperare la fiducia di quella percentuale alta di maddalonesi che alle ultime elezioni non hanno votato e ridare ai cittadini il gusto di partecipare con passione alle scelte che li riguardano”.