Maddaloni è una città cardioprotetta?

Maddaloni. Il comune di Maddaloni è amministrato da Maddaloni nel cuore, ma quanto a cuore il cuore dei maddalonesi? Una frase ridondante che ben esprime quanto si chiede il consigliere di Maddaloni Positiva, il dott. Angelo Tenneriello che, in una recente interrogazione si pone proprio questi quesiti: le strutture pubbliche sono dotate di defibrillatori? Sono funzionanti? Il personale è formato in maniera adeguata per utilizzarli in caso di necessità? Sono in programma corsi gratuiti per istruire la cittadinanza sulla rianimazione cardiopolmonare e sull’uso dei defibrillatori?

Di seguito il testo completo dell’interrogazione: