Maddaloni. Ecco la ricevuta per gli sponsor del Carnevale Maddalonese

Mancano meno di 48 h per la VI edizione del Carnevale maddalonese. Tanti sono gli sponsor che hanno contribuito alla sua realizzazione. Le 4 associazioni promotrici, ass. Pasquale Farina, Artus, Calatia Libera e Pro Loco di Maddaloni, nel ringraziare tutti quanti hanno dato un contributo, rendono nota la ricevuta ufficiale che viene rilasciata a tutti coloro che daranno e hanno dato un contributo.

Chiunque invece si presenta in un esercizio commerciale o si fa consegnare soldi senza questa ricevuta non è autorizzato.