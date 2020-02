Maddaloni. Enzo e Sal di Made in Sud chiuderanno la prima serata del carnevale maddalonese

Ormai mancano pochi giorni. Il conto alla rovescia è iniziato per il VI Carnevale maddalonese ch partirà ufficialmente sabato 22 febbraio alle ore 15,00 con la sfilata dei carri allegorici da via Napoli fino in Piazza don Salvatore D’Angelo. Il percorso sarà reso noto nei prossimi giorni. Le 4 associazioni promotrici ( Ass. Pasquale Farina, Artus, Calatia Libera e Pro Loco) insieme a tutte le altre che hanno collaborato stanno provvedendo agli ultimi ritocchi e a sistemare i dettagli finali.

La direzione artistica curata dalla LNP eventi ha previsto per la prima serata la comicità: direttamente da Made in Sud il duo Enzo e Sal.

Sul link in basso il video del duo comico per Maddaloni.