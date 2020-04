Maddaloni. Esclusiva: apre un nuovo reparto covid

Tra poche ore si aprirà un secondo reparto per accogliere pazienti affetti da coronavirus.

Era già stato previsto, allorquando si è deciso di modificare la destinazione del nosocomio locale per gestire l’emergenza che, insieme alla terapia intensiva, che andava ampliata e rafforzata, si creasse un reparto di sub- intensiva pneumologica.

Qualche settimana fa, dopo i lavori di adeguamento necessari, l’ospedale aveva riaperto con un primo reparto.

Per domani è pronto un secondo reparto, con 22 posti letto, attrezzato ad accogliere altri pazienti. Responsabile del reparto il dottor Raffaele Fusco, pneumologo molto noto e stimato in città per le sue competenze professionali e la sua grande umanità.

Cogliamo l’occasione per ribadire l’appello del Direttore generale ai microfoni del tg nei giorni scorsi: mancano medici, infermieri ed OSS. Si chiede di mandare la mail a [email protected]

Ricordiamo che in questo ospedale sono già stati dimessi 4 pazienti curati per il coronavirus e che in questo ospedale si sta sperimentando la cura Ascierto già utilizzata su 3 pazienti.