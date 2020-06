Maddaloni. Esclusiva: come funzionerà l’ospedale da lunedì

Questo articolo serve a chiarire, ci auguriamo, quali saranno i compiti che avrà l’ospedale di Maddaloni a partire dalla prossima settimana.

Premesso che, nonostante sia passata quasi completamente la fase critica dell’emergenza coronavirus, l’ospedale, al momento, è ancora ospedale covid.

Questo significa che può accogliere solo pazienti affetti da coronavirus o curare per altre patologie persone che abbiano contratto il virus e siano negativizzati rispetto ad esso.

Solo ed esclusivamente questa categoria di persone potrà quindi accedere al pronto soccorso e ai reparti dell’ospedale che gradualmente riapriranno.

Questione pronto soccorso

Un paziente che necessita di recarsi al pronto soccorso per un qualsivoglia motivo, se vi si recherà in maniera autonoma, dovrà indirizzarsi presso un pronto soccorso territoriale, sia esso Caserta, Marcianise o altri, ma non Maddaloni. Inutile inveire contro la guardia all’ingresso che si trova lì per svolgere il proprio lavoro e rispetta, a sua volta, delle regole dategli.

Se il paziente contatta il 118 a domicilio, dopo una prima valutazione del medico territoriale, se si ritiene dalla sintomatologia un sospetto covid, sarà accompagnato a Maddaloni e, attraverso il percorso di isolamento, seguirà la procedura test sierologico e tampone con processazione urgente, e gli saranno prestate le prime cure in attesa dell’esito. L’eventuale positività sarà seguita dal ricovero in reparto. La negatività avrà come conseguenza il trasferimento del paziente ad una altro pronto soccorso.

La conferma diagnostica e la permanenza nella zona di isolamento non potrà superare le 3 ore.

Altri reparti

Nei prossimi giorni sarà attivato anche il reparto di chirurgia e, quindi riaperte le sale operatorie, sempre e solo per i pazienti covid o ex covid. Sarà inoltre aperto ex novo un reparto di riabilitazione respiratoria sempre per questa tipologia di pazienti.