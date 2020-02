Maddaloni. Esclusiva: ecco il percorso dei carri

Manca davvero poco ormai. Sabato partirà la VI edizione del Carnevale maddalonese. Una tre giorni ricca di eventi per grandi e piccini il cui programma e’ stato già reso noto. Ovviamente protagonisti saranno i carri allegorici, una sfilata di arte e colori realizzata nel corso di questi anni dagli organizzatori, un corteo che diventa più lungo ogni anno che passa.

Il percorso sarà lo stesso per tutti e 3 i giorni.

Si partirà dalla fine di via Napoli all’incrocio con via Ficucella, punto di ritrovo per tutti coloro che vogliono partecipare alla sfilata. Si proseguirà lungo via Napoli, via Matilde Serao, il cavalcavia, via Libertà in direzione via Caudina. Si svolterà in via Tiglio San Biagio per arrivare in pieno centro, via San Francesco d’Assisi, quindi via Capillo fino a piazza don Salvatore d’Angelo dove ci sarà animazione per bambini, street food e musica in attesa degli spettacoli serali.

Sabato 22 e martedì l’appuntamento per la partenza dei carri è alle ore 15.00.

Domenica 23 febbraio i carri sfileranno di mattina a partire dalle 9.30.

Il percorso non subirà variazioni in questi 3 giorni.